10-letnia dziewczynka zginęła w czołowym zderzeniu dwóch samochodów w pobliżu Somerset w północno-zachodniej części australijskiego stanu Tasmania. Kobietę kierującą jednym z aut przetransportowano śmigłowcem do Royal Hobart Hospital, a jej stan oceniany jest jako ciężki, informuje ABC News Australia.

Zderzenie na Bass Highway

Służby ratunkowe zostały wezwane na Bass Highway w pobliżu Somerset krótko po godzinie 17:30. Według dostępnych informacji biały Subaru jadący na wschód zderzył się z pickupem Toyota Hilux, który poruszał się w przeciwnym kierunku.

Dziewczynka była pasażerką Subaru i zginęła na miejscu wypadku. Kierowcę pickupa oraz jego pasażera przewieziono do North West Regional Hospital w Burnie na badania i leczenie. Policja Tasmanii poinformowała, że ich obrażenia, jak się uważa, nie zagrażają życiu.

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Śledztwo trwa

Po wypadku Bass Highway zamknięto w obu kierunkach na odcinku między skrzyżowaniami z McKays Road w Somerset i Old Bass Highway w Doctors Rocks. Ograniczenia obowiązywały przez ponad cztery godziny.

Policja Tasmanii wszczęła dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku i zaapelowała do świadków lub kierowców posiadających nagrania z kamer samochodowych o kontakt z organami ścigania.

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