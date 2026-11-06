1 listopada w Kolumbii zatrzymano 49-letniego meksykańskiego sędziego federalnego Luisa Beníteza Alcántarę. Stany Zjednoczone wystąpiły o jego ekstradycję i, według amerykańskich urzędników, oskarżają go w sprawie domniemanego przyjęcia 2 mln dolarów od handlarzy narkotyków, informuje Mexico News Daily.

Oskarżenia USA

Według amerykańskich urzędników Benítez otrzymał pieniądze za orzeczenia, które przyczyniły się do zwolnienia z aresztu Kanadyjczyka Andrew Clarka. Amerykańscy urzędnicy nazwali Clarka drugim pod względem wpływów członkiem transnarodowej organizacji przestępczej, której według danych USA przewodził były kanadyjski olimpijski snowboardzista Ryan James Wedding.

Clark został zatrzymany w Meksyku w październiku 2024 roku w związku z amerykańskimi zarzutami handlu narkotykami, zabójstwa i usiłowania zabójstwa. USA złożyły wniosek o jego ekstradycję w listopadzie tego samego roku. Benítez przewodniczył postępowaniu ekstradycyjnemu, a w lutym 2025 roku wydał orzeczenia, które bezpośrednio przyczyniły się do uwolnienia Clarka, twierdzą amerykańscy urzędnicy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dziewięć zarzutów

Clark został ponownie zatrzymany kilka dni później, a następnie poddany ekstradycji do USA. Postawiono mu tam między innymi zarzuty dystrybucji i posiadania kokainy oraz metamfetaminy, udziału w ciągłej działalności przestępczej, a także przestępstw związanych z zabójstwem i usiłowaniem zabójstwa.

Wielka ława przysięgłych w USA postawiła Benítezowi dziewięć zarzutów pomocnictwa po popełnieniu przestępstwa. Departament Sprawiedliwości USA oskarża go również o pomocnictwo w handlu narkotykami i zabójstwie. W przypadku uznania winy sędziemu może grozić do 15 lat więzienia za każdy zarzut. Według publikacji jest on pierwszym meksykańskim sędzią federalnym, któremu USA postawiły zarzuty.

Czytaj nas na