Polska tenisistka Magda Linette 7 listopada zagra z Anastazją Zacharową w półfinale turnieju WTA 250 Chennai Open w Chennai w Indiach. Zwyciężczyni tego meczu awansuje do finału zawodów.

Godzina rozpoczęcia meczu

Jak informuje Interia Sport, Linette i Zacharowa wyjdą na kort centralny po drugim półfinale, w którym zagrają Tjen i Montgomery. Początek pierwszego meczu zaplanowano na godzinę 18:00 czasu lokalnego, czyli 13:30 czasu polskiego.

Dokładna godzina wyjścia Linette na kort będzie zależała od długości poprzedniego meczu. Źródło przypuszcza, że spotkanie może rozpocząć się około godziny 15:00–16:00 czasu polskiego.

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Droga do półfinału

W turnieju w Chennai Linette odniosła trzy zwycięstwa. Na początku pokonała Białorusinkę Alonę Falei, a następnie wygrała z Japonkami Moyuką Uchijimą i Mai Hontamą.

Tego samego dnia na korcie centralnym odbędzie się półfinał gry podwójnej z udziałem Polki Weroniki Falkowskiej i Amerykanki Alany Smith. Ich rywalkami będą Vaishnavi Adkar i Rutuja Bhosale z Indii. Początek tego meczu zaplanowano na godzinę 16:00 czasu lokalnego, czyli 11:30 czasu polskiego.

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