Польская теннисистка Магда Линетт 7 ноября сыграет с Анастасией Захаровой в полуфинале турнира WTA 250 Chennai Open в Ченнаи, Индия. Победительница этого матча выйдет в финал соревнований.

Время начала матча

Как сообщает Interia Sport, Линетт и Захарова выйдут на центральный корт после другого полуфинала, в котором сыграют Тжен и Монтгомери. Начало первого матча запланировано на 18:00 по местному времени, или на 13:30 по польскому времени.

Точное время выхода Линетт на корт будет зависеть от продолжительности предыдущей игры. Источник предполагает, что матч может начаться примерно в 15:00–16:00 по польскому времени.

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Путь к полуфиналу

На турнире в Ченнаи Линетт одержала три победы. На старте она обыграла белоруску Алёну Фалей, а затем победила японок Моюку Учидзиму и Маи Хонтаму.

В тот же день на центральном корте состоится полуфинал парного разряда с участием польки Вероники Фальковской и американки Аланы Смит. Их соперницами станут Вайшнави Адкар и Рутуя Бхосале из Индии. Начало этого матча запланировано на 16:00 по местному времени, или на 11:30 по польскому времени.

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