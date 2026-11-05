波兰PKP Cargo分析优化用工问题——RMF24

波兰货运承运商PKP Cargo的重整财产管理人正在分析公司的情况，其中包括优化用工的可能性。可能涉及集体裁员的规模、时间表以及员工群体尚未确定，RMF24报道。

公司重组

PKP Cargo表示，重组计划 предусматривает一系列旨在改善企业状况的措施。重整财产管理人正在详细分析公司业务的所有方向，其中包括用工问题。

该公司指出，任何后续措施都将通过与员工及工会代表的对话来实施。PKP Cargo承诺将在具体决定通过后公布相关信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工会立场

此前，Kolejowy Portal曾报道可能出现新的集体裁员以及薪酬制度的变化。该门户网站称，这些问题是在重整财产管理人与工会会面期间讨论的。

工会组织因集体劳动合同谈判缺乏进展而提出抗议。它们还要求支付约2000万兹罗提拖欠的社会福利款项，并表示将继续维护员工权益。

法院于2024年夏季对PKP Cargo启动重组程序。当时，公司董事会决定在下属部门和总部进行集体裁员，员工人数减少了3665人。2025年，公司又解雇了450名员工，截至年底，公司员工人数超过8000人。

关注我们在