Australijski tenisista Rinky Hijikata awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Masters w Paryżu we Francji. W meczu z 31. rakietą świata, Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym, 25-letni zawodnik wygrał 2:6, 6:3, 7:5.

Jak informuje ABC News Australia, jest to pierwszy w karierze Hijikaty awans do ćwierćfinału zawodów serii ATP Masters. Przed rozpoczęciem turnieju zajmował 83. miejsce w światowym rankingu, a dzięki występowi w Paryżu po raz pierwszy w karierze znalazł się w czołowej 60.

Zwycięstwo w trzech setach

Hijikata przegrał pierwszą partię w 26 minut. W pierwszym gemie drugiego seta obronił break pointa, a w czwartym gemie przełamał serwis rywala i utrzymał przewagę do końca partii.

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W decydującym secie Australijczyk obronił trzy break pointy przy stanie 1:2. Przy wyniku 5:5 po raz pierwszy wypracował break pointa przy serwisie Etcheverry’ego i wykorzystał go. W kolejnym gemie Hijikata serwował po mecz: rozpoczął gema asem, a zakończył pojedynek forhendowym smeczem po przekątnej.

Rywalem będzie Luca van Assche

W ćwierćfinale Hijikata zagra z Francuzem Lucą van Asschem, który zajmuje 47. miejsce w rankingu. Van Assche pokonał w trzech setach Włocha Lorenzo Musettiego — 7:5, 3:6, 6:4. Hijikata i van Assche wcześniej ze sobą nie grali.

W poprzedniej rundzie Hijikata pokonał 24-krotnego mistrza turniejów Grand Slam Novaka Djokovicia. Tenisista rozpoczął rywalizację od kwalifikacji i w drodze do ćwierćfinału pokonał już pięciu wyżej notowanych rywali.

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