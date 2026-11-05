Австралийский теннисист Ринки Хиджиката вышел в четвертьфинал турнира ATP Masters в Париже, Франция. В матче против 31-й ракетки мира, аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, 25-летний спортсмен победил со счетом 2:6, 6:3, 7:5.

Как сообщает ABC News Australia, это первый в карьере Хиджикаты выход в четвертьфинал соревнований серии ATP Masters. Перед началом турнира он занимал 83-е место в мировом рейтинге, а благодаря выступлению в Париже впервые в карьере поднялся в топ-60.

Победа в трех сетах

Хиджиката проиграл первую партию за 26 минут. В стартовом гейме второго сета он отыграл брейк-пойнт, а в четвертом гейме сделал брейк и сохранил преимущество до конца партии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В решающем сете австралиец отыграл три брейк-пойнта при счете 1:2. При 5:5 он впервые получил брейк-пойнт на подаче Этчеверри и реализовал его. В следующем гейме Хиджиката подавал на матч: начал гейм эйсом, а завершил поединок форхенд-смешем по диагонали.

Соперником будет Люка ван Аш

В четвертьфинале Хиджиката сыграет с французом Люка ван Ашем, который занимает 47-е место в рейтинге. Ван Аш в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти — 7:5, 3:6, 6:4. Ранее Хиджиката и ван Аш между собой не встречались.

В предыдущем раунде Хиджиката победил 24-кратного чемпиона турниров Grand Slam Новака Джоковича. Теннисист начал соревнования с квалификации и на пути к четвертьфиналу уже одолел пятерых соперников с более высоким рейтингом.

Читай нас в