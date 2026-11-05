澳大利亚网球选手林奇·希吉卡塔晋级在法国巴黎举行的ATP大师赛八强。在对阵世界排名第31位的阿根廷选手托马斯·马丁·埃切维里的比赛中，这名25岁的运动员以2:6、6:3、7:5获胜。

据ABC News Australia报道，这是希吉卡塔职业生涯首次打进ATP大师赛赛事八强。赛事开始前，他的世界排名为第83位，凭借在巴黎的表现，他职业生涯首次升入前60名。

三盘获胜

希吉卡塔在26分钟内输掉首盘。第二盘首局，他挽救了一个破发点；第四局，他完成破发，并将优势保持至该盘结束。

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在决胜盘中，这名澳大利亚选手在比分1:2时挽救了三个破发点。比分来到5:5时，他首次在埃切维里的发球局拿到破发点并成功兑现。下一局，希吉卡塔发球胜赛：他以一记ACE球开启该局，并以一记斜线正手扣杀结束比赛。

对手将是卢卡·范阿舍

在八强赛中，希吉卡塔将对阵世界排名第47位的法国选手卢卡·范阿舍。范阿舍经过三盘以7:5、3:6、6:4击败意大利选手洛伦佐·穆塞蒂。希吉卡塔此前未曾与范阿舍交手。

在上一轮中，希吉卡塔击败了24次大满贯赛事冠军诺瓦克·德约科维奇。这名网球选手从资格赛开始征战，在晋级八强的路上已战胜五名排名更高的对手。

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