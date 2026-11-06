中国通过打击跨境腐败法案——《南华早报》

中国全国人民代表大会常务委员会通过了一项打击跨境腐败的法律。该文件在委员会第十四届第二十五次会议结束时获批，并立即生效，《南华早报》报道称，消息援引了官方通讯社新华社。

资产追回与国际合作

该法律引入了处理跨境案件、国际合作和资产追回的正式机制。它为在“猎狐行动”和“天网行动”中追查经济逃犯及非法转移资本建立了法律基础。

新规定涵盖境外行贿、公共部门违规以及将非法资产转移至境外。该法律还规定采取措施，阻止未经授权的外国调查在中国境内进行，并允许对北京可能认定为打压中国利益借口的境外执法行动采取反制措施。

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对公司的要求

在二次审议期间，立法者明确了有关在跨境调查中使用数字工具的规定。文本还增加了要求监管机构保护检查期间获取的国家秘密、商业秘密和个人数据的义务。

该法律规定，即使尚未认定存在行贿行为，缺乏符合既定要求的合规体系本身也构成违规。律师事务所DLA Piper指出，第26条禁止公司未经北京直接许可向外国监管机构提供证据或协助。与此同时，第18条要求它们与中国调查人员合作。

DLA Piper还指出，在调查启动后，中国境内的外国高管和员工可能被禁止离境。该法律适用于中国公民和企业，不论相关行为发生在何地，也适用于中国企业的海外子公司。

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