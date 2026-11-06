前澳大利亚队开场击球手乌斯曼·哈瓦贾表示，2018年在开普敦对阵南非的第三场测试赛期间，球队更衣室里的所有人都知道篡改球的事情。他在其著作《Sabr》出版前作出了这一表态，天空体育新闻报道。

哈瓦贾的声明

哈瓦贾表示，更衣室里的所有人——击球手、投球手和球队工作人员——都知晓这一安排。他说，这涉及“我们所有人”。

哈瓦贾的说法与澳大利亚板球协会的立场相矛盾，后者曾称，只有时任队长史蒂夫·史密斯、大卫·华纳和卡梅伦·班克罗夫特知道使用砂纸影响球状态的计划。哈瓦贾还在书中写道，该计划首次在该系列赛第二场测试赛期间于伊丽莎白港、即现今的格克贝哈讨论。

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处罚与投球手的否认

事件发生后，史密斯和华纳被禁赛一年，班克罗夫特被禁赛九个月。据天空体育新闻报道，华纳被认定为该计划的发起人，而班克罗夫特曾试图将砂纸藏在裤子里。

2021年，投球手帕特·康明斯、米切尔·斯塔克、乔希·黑兹尔伍德和内森·莱昂在一份联合声明中坚称，他们不知道有关操纵。此前，班克罗夫特在被问及投球阵容是否知道这一事件时表示：“我认为，这大概是不言自明的。”

哈瓦贾还表示，他认为应由整个球队承担责任才是正确的。据他所说，赛后他敦促队友将此视为团队责任，因为球队知道正在发生什么。

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