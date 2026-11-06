在美国，参议员伯尼·桑德斯和数名新当选的民主党人在中期选举后再次呼吁暂停建设数据中心。桑德斯呼吁立即实施全国性暂停措施，称美国人不希望大型科技公司破坏环境、剥夺人们的就业机会，并危及人类的未来。《卫报》报道称。

选举后的呼吁

来自亚利桑那州的众议员亚萨明·安萨里表示，民主党的首批行动应包括暂停发展先进人工智能、对该行业实施监管，以及禁止人工超级智能。在亚利桑那州，埃隆·马斯克的SpaceX提出了一个数据中心项目，可能占地超过700英亩。

反对建设数据中心成为中期选举中引人关注的议题之一。在不同州，选民批准了数十项旨在限制数据中心项目的地方措施。这类设施是科技公司运营基于人工智能的产品所必需的，而这些产品已成为其业务的重要组成部分。

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科技行业的反应

Meta Platforms总裁迪娜·鲍威尔·麦考密克向《华尔街日报》表示，投票后建设数据中心将变得更加困难。投资者对可能出台新限制措施的担忧，包括暂停建设数据中心，也导致与人工智能相关公司的股票出现大规模抛售。

与此同时，白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特在接受CNBC采访时表示，他相信数据中心建设将继续进行。他说，地方倡议大多不会影响已经存在的项目。

新当选的民主党人还承诺，在人工智能和数据中心问题上赋予社区更多权力。即将上任的得克萨斯州州长吉娜·伊诺霍萨表示，她打算暂停新的数据中心项目，直到为该州居民建立新的保护机制。

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