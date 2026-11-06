В США сенатор Берни Сандерс и несколько новоизбранных демократов после промежуточных выборов возобновили призывы к введению моратория на строительство дата-центров. Сандерс призвал немедленно ввести общенациональный мораторий, заявив, что американцы не хотят, чтобы крупные технологические компании наносили вред окружающей среде, лишали людей рабочих мест и ставили под угрозу будущее человечества. Об этом сообщает The Guardian.

Призывы после выборов

Член Палаты представителей от Аризоны Яссамин Ансари заявила, что среди первых шагов демократов должны быть пауза в развитии передового искусственного интеллекта, регулирование отрасли и запрет искусственного суперинтеллекта. В Аризоне SpaceX Илона Маска предложила проект дата-центра, который может занять более 700 акров.

Сопротивление строительству дата-центров стало одной из заметных тем промежуточных выборов. В различных штатах избиратели одобрили десятки местных мер, направленных на ограничение проектов дата-центров. Такие объекты необходимы технологическим компаниям для работы продуктов на основе ИИ, которые стали важной частью их бизнеса.

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Реакция технологического сектора

Президент Meta Platforms Дина Пауэлл Маккормик заявила The Wall Street Journal, что после голосования строить дата-центры станет сложнее. Опасения инвесторов относительно возможных новых ограничений, в том числе пауз в строительстве дата-центров, также способствовали масштабной распродаже акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

В то же время директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в комментарии CNBC выразил уверенность, что строительство дата-центров продолжится. По его словам, местные инициативы в основном не повлияют на уже существующие проекты.

Новоизбранные демократы также пообещали предоставить сообществам больше полномочий в вопросах ИИ и дата-центров. Будущая губернатор Техаса Джина Инохоса заявила о намерении остановить новые проекты дата-центров, пока для жителей штата не будут введены новые механизмы защиты.

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