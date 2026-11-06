В Китае Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о борьбе с трансграничной коррупцией. Документ был одобрен в конце 25-й сессии комитета 14-го созыва и немедленно вступил в силу, сообщает South China Morning Post со ссылкой на государственное агентство Xinhua.

Возврат активов и международное сотрудничество

Закон вводит формальные механизмы рассмотрения трансграничных дел, международного сотрудничества и возврата активов. Он создает правовую основу для розыска экономических беглецов и незаконно выведенного капитала в рамках кампаний Operation Fox Hunt и Operation Sky Net.

Новые нормы охватывают взяточничество за пределами страны, нарушения в государственном секторе и вывод незаконных активов за рубеж. Закон также предусматривает меры по блокированию несанкционированных иностранных расследований на территории Китая и позволяет принимать ответные меры в отношении зарубежных правоохранительных действий, которые в Пекине могут счесть предлогом для подавления китайских интересов.

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Требования к компаниям

Во время второго чтения законодатели уточнили положения об использовании цифровых инструментов в трансграничных расследованиях. В текст также внесли обязанность надзорных органов защищать государственную тайну, коммерческую тайну и персональные данные, полученные во время проверок.

Закон предусматривает, что отсутствие системы соблюдения установленных требований само по себе является нарушением, даже если взяточничество не было установлено. Юридическая фирма DLA Piper отметила, что статья 26 запрещает компаниям передавать доказательства или помогать иностранным регуляторам без прямого разрешения Пекина. В то же время статья 18 обязывает их сотрудничать с китайскими следователями.

DLA Piper также указала, что иностранным руководителям и работникам в Китае могут запретить выезд из страны после начала расследования. Закон распространяется на китайских граждан и предприятия независимо от места совершения действий, а также на зарубежные дочерние компании китайских предприятий.

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