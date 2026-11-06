W Chinach Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych uchwalił ustawę o zwalczaniu korupcji transgranicznej. Dokument zatwierdzono pod koniec 25. sesji komitetu 14. kadencji i natychmiast wszedł on w życie, podaje South China Morning Post, powołując się na państwową agencję Xinhua.

Odzyskiwanie aktywów i współpraca międzynarodowa

Ustawa wprowadza formalne mechanizmy rozpatrywania spraw transgranicznych, współpracy międzynarodowej i odzyskiwania aktywów. Tworzy podstawę prawną do poszukiwania zbiegów gospodarczych i nielegalnie wyprowadzonego kapitału w ramach kampanii Operation Fox Hunt i Operation Sky Net.

Nowe przepisy obejmują łapownictwo poza granicami kraju, naruszenia w sektorze publicznym oraz wyprowadzanie nielegalnych aktywów za granicę. Ustawa przewiduje również środki służące blokowaniu nieuprawnionych zagranicznych dochodzeń na terytorium Chin i pozwala na podejmowanie działań odwetowych wobec zagranicznych działań organów ścigania, które w Pekinie mogą zostać uznane za pretekst do tłumienia chińskich interesów.

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Wymogi dla firm

Podczas drugiego czytania ustawodawcy doprecyzowali przepisy dotyczące wykorzystywania narzędzi cyfrowych w dochodzeniach transgranicznych. Do tekstu wprowadzono również obowiązek ochrony przez organy nadzorcze tajemnic państwowych, tajemnic handlowych i danych osobowych uzyskanych podczas kontroli.

Ustawa przewiduje, że brak systemu zgodności z ustanowionymi wymogami sam w sobie stanowi naruszenie, nawet jeśli nie stwierdzono łapownictwa. Kancelaria prawna DLA Piper wskazała, że artykuł 26 zakazuje firmom przekazywania dowodów lub udzielania pomocy zagranicznym regulatorom bez bezpośredniej zgody Pekinu. Jednocześnie artykuł 18 zobowiązuje je do współpracy z chińskimi śledczymi.

DLA Piper wskazała również, że zagranicznym menedżerom i pracownikom w Chinach może zostać zakazany wyjazd z kraju po rozpoczęciu dochodzenia. Ustawa ma zastosowanie do chińskich obywateli i przedsiębiorstw niezależnie od miejsca popełnienia czynów, a także do zagranicznych spółek zależnych chińskich przedsiębiorstw.

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