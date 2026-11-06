波兰寻求将ETS2纳入ETS改革谈判——RMF24

波兰将于11月6日在比利时布鲁塞尔寻求把ETS2系统纳入ETS1改革的讨论。华沙代表将说服爱尔兰轮值主席国将这一议题加入谈判，RMF24报道。

波兰关于ETS2的提议

ETS2计划于2028年启动，将涵盖道路运输燃料燃烧和建筑供暖产生的排放。波兰认为，将这一问题纳入ETS1谈判，可能为至少将ETS2的启动推迟至2030年，或在家庭感受到其成本之前赋予该系统自愿性质铺平道路。

据RMF24报道，爱尔兰轮值主席国本周提交的首份ETS1修订妥协文本未提及ETS2。一名未具名的欧盟外交官向该媒体解释称，该文件目前仍具有技术性质，未解决关键的政治争议。

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其他国家的立场

目前，轮值主席国正与成员国分别进行磋商，各国在磋商期间提出自身诉求。将在此基础上准备下一份、政治色彩更浓的妥协草案。各方计划在12月11日前就共同立场达成一致。

欧盟委员会以及以丹麦和瑞典为首的一组国家反对再次修改ETS2的时间表或规则。它们认为，重回这一议题将使谈判更加复杂，并推迟达成协议。与此同时，据RMF24消息，包括捷克、斯洛伐克、匈牙利和意大利在内的十个国家支持重新讨论ETS2。

华沙还寻求对ETS1进行修改：放缓从市场撤出排放配额的速度，增加对工业的免费配额数量，加强对供热和企业现代化的支持，并引入更有效的机制以打击配额市场投机。

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