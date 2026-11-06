В Брюсселе, Бельгия, Польша 6 ноября будет добиваться включения системы ETS2 в обсуждение реформы ETS1. Представитель Варшавы будет убеждать председательство Ирландии добавить этот вопрос в переговоры, сообщает RMF24.

Польское предложение по ETS2

ETS2 должна заработать в 2028 году и будет охватывать выбросы от сжигания топлива в автомобильном транспорте и при отоплении зданий. В Польше считают, что включение этого вопроса в переговоры по ETS1 могло бы открыть путь к переносу запуска ETS2 как минимум до 2030 года или приданию системе добровольного характера до того, как домохозяйства ощутят ее расходы.

По данным RMF24, первый компромиссный текст по пересмотру ETS1, представленный на этой неделе председательством Ирландии, не содержит упоминания ETS2. Неназванный дипломат ЕС объяснил изданию, что документ пока носит технический характер и не решает ключевых политических споров.

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Позиции других стран

Сейчас председательство проводит отдельные консультации с государствами-членами, в ходе которых страны представляют свои требования. На их основе должен быть подготовлен следующий, более политический компромиссный проект. Общую позицию планируют согласовать до 11 декабря.

Против повторного изменения сроков или правил ETS2 выступают Европейская комиссия, а также группа стран во главе с Данией и Швецией. Они считают, что возвращение к этому вопросу усложнит переговоры и отложит достижение договоренности. В то же время, по информации RMF24, возвращение к дискуссии об ETS2 поддерживают десять государств, среди которых Чехия, Словакия, Венгрия и Италия.

Варшава также добивается изменений в ETS1: более медленного изъятия квот на выбросы с рынка, увеличения объема бесплатных квот для промышленности, усиления поддержки теплоснабжения и модернизации предприятий, а также введения более действенных механизмов противодействия спекуляциям на рынке квот.

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