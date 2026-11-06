W Brukseli w Belgii Polska będzie 6 listopada zabiegać o włączenie systemu ETS2 do dyskusji nad reformą ETS1. Przedstawiciel Warszawy będzie przekonywać prezydencję Irlandii do dodania tej kwestii do negocjacji, informuje RMF24.

Polska propozycja dotycząca ETS2

ETS2 ma zacząć działać w 2028 roku i obejmie emisje ze spalania paliw w transporcie drogowym oraz ogrzewaniu budynków. Polska uważa, że włączenie tej kwestii do negocjacji dotyczących ETS1 mogłoby otworzyć drogę do odroczenia uruchomienia ETS2 co najmniej do 2030 roku lub nadania systemowi dobrowolnego charakteru, zanim gospodarstwa domowe odczują jego koszty.

Według RMF24 pierwszy kompromisowy tekst dotyczący rewizji ETS1, przedstawiony w tym tygodniu przez prezydencję Irlandii, nie zawiera wzmianki o ETS2. Nienazwany dyplomata UE wyjaśnił redakcji, że dokument ma na razie charakter techniczny i nie rozstrzyga kluczowych sporów politycznych.

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Stanowiska innych krajów

Prezydencja prowadzi obecnie odrębne konsultacje z państwami członkowskimi, podczas których kraje przedstawiają swoje postulaty. Na ich podstawie ma zostać przygotowany kolejny, bardziej polityczny projekt kompromisowy. Wspólne stanowisko ma zostać uzgodnione do 11 grudnia.

Przeciwko ponownej zmianie terminów lub zasad ETS2 występuje Komisja Europejska, a także grupa państw z Danią i Szwecją na czele. Uważają one, że powrót do tej kwestii skomplikuje negocjacje i opóźni porozumienie. Jednocześnie, według informacji RMF24, powrót do dyskusji o ETS2 popiera dziesięć państw, w tym Czechy, Słowacja, Węgry i Włochy.

Warszawa zabiega również o zmiany w ETS1: wolniejsze wycofywanie uprawnień do emisji z rynku, zwiększenie puli bezpłatnych uprawnień dla przemysłu, wzmocnienie wsparcia dla ciepłownictwa i modernizacji przedsiębiorstw, a także wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów przeciwdziałania spekulacjom na rynku uprawnień.

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