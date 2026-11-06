5 listopada 2026 roku NATO uruchomiło platformę do zakupu systemów przeciwdziałania bezzałogowcom. Kraje Sojuszu będą mogły zamawiać 16 wstępnie wybranych rozwiązań z katalogu bez przeprowadzania odrębnego przetargu, informuje AeroTime.

Agencja NATO ds. Łączności i Informacji (NCIA), która będzie zarządzać platformą, wybrała firmy Alta Ares, Axon Enterprise, Northrop Grumman, OSL UK oraz Quantum Systems. Według NATO proponowane systemy były już wykorzystywane w krajach Sojuszu i w Ukrainie. Chodzi o środki stacjonarne, transportowalne i mobilne do ochrony obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej oraz jednostek w ruchu.

Cztery scenariusze ochrony

NCIA oceniała oferty według czterech scenariuszy. Ochrona obszaru przewiduje osłonę strefy o średnicy do 3 kilometrów, w tym bazy lotniczej lub węzła logistycznego. W przypadku ochrony granicy systemy muszą zapewniać pokrycie odcinka o długości 20 kilometrów.

Pozostałe dwa scenariusze obejmują ochronę kolumny o długości do 300 metrów, poruszającej się z prędkością do 50 km/h, a także punktową ochronę cennego obiektu lub lokalizacji — na przykład stanowiska dowodzenia albo obiektu wojskowego.

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Okres obowiązywania kontraktów i dodatkowe testy

Umowy ramowe będą obowiązywać przez 18 miesięcy od momentu podpisania i mogą zostać przedłużone. NCIA planuje regularnie przeprowadzać nowe konkursy, aby uwzględniać zmiany w technologiach bezzałogowców i środkach ich zwalczania. NATO przeznaczyło również 3,1 mln euro na dodatkowe testy wybranych systemów przez kraje Sojuszu lub dowództwa NATO.

Francuska Alta Ares oświadczyła, że otrzymała sześć z 16 lotów dotyczących ochrony obszarów i granic. Firma została jedynym dostawcą wybranym do ochrony obszarów w konfiguracjach stacjonarnej, rozstawianej i mobilnej. Jednocześnie NATO nie opublikowało jeszcze pełnego podziału lotów między wszystkie firmy.

Same umowy ramowe nie są zamówieniami na dostawy: poszczególne zakupy będą realizowane poprzez kolejne kontrakty z wybranymi dostawcami.

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