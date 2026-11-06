НАТО 5 ноября 2026 года запустило площадку для закупки систем противодействия беспилотникам. Страны Альянса смогут заказывать 16 предварительно отобранных решений из каталога без проведения отдельного тендера, сообщает AeroTime.

Агентство НАТО по связи и информации (NCIA), которое будет управлять площадкой, отобрало компании Alta Ares, Axon Enterprise, Northrop Grumman, OSL UK и Quantum Systems. По данным НАТО, предложенные системы уже применялись в странах Альянса и в Украине. Речь идет о стационарных, транспортабельных и мобильных средствах для защиты военных объектов, критической инфраструктуры и подразделений в движении.

Четыре сценария защиты

NCIA оценивало предложения по четырем сценариям. Защита территории предусматривает прикрытие зоны диаметром до 3 километров, в том числе авиабазы или логистического узла. Для охраны границы системы должны обеспечивать покрытие участка протяженностью 20 километров.

Еще два сценария охватывают защиту колонны длиной до 300 метров, движущейся со скоростью до 50 км/ч, а также точечную защиту ценного объекта или локации — например, командного пункта или военного объекта.

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Срок контрактов и дополнительные испытания

Рамочные контракты будут действовать 18 месяцев с момента подписания и могут быть продлены. NCIA планирует регулярно проводить новые конкурсы, чтобы учитывать изменения в технологиях беспилотников и средствах борьбы с ними. НАТО также выделило 3,1 млн евро на дополнительные испытания отобранных систем странами Альянса или командованиями НАТО.

Французская Alta Ares заявила, что получила шесть из 16 лотов для защиты территорий и границ. Компания стала единственным поставщиком, отобранным для защиты территорий в стационарной, развертываемой и мобильной конфигурациях. В то же время НАТО еще не опубликовало полное распределение лотов между всеми компаниями.

Рамочные соглашения сами по себе не являются заказами на поставку: отдельные закупки будут осуществляться через последующие контракты с отобранными поставщиками.

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