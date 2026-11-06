НАТО запустило майданчик із 16 системами протидії дронам — AeroTime

НАТО 5 листопада 2026 року запустило майданчик для закупівлі систем протидії безпілотникам. Країни Альянсу зможуть замовляти 16 попередньо відібраних рішень із каталогу без проведення окремого тендера, повідомляє AeroTime.

Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA), яка керуватиме майданчиком, відібрала компанії Alta Ares, Axon Enterprise, Northrop Grumman, OSL UK та Quantum Systems. За даними НАТО, запропоновані системи вже застосовувалися в країнах Альянсу та в Україні. Йдеться про стаціонарні, транспортабельні й мобільні засоби для захисту військових об’єктів, критичної інфраструктури та підрозділів під час руху.

Чотири сценарії захисту

NCIA оцінювала пропозиції за чотирма сценаріями. Захист території передбачає прикриття зони діаметром до 3 кілометрів, зокрема авіабази або логістичного вузла. Для охорони кордону системи мають забезпечувати покриття ділянки завдовжки 20 кілометрів.

Ще два сценарії охоплюють захист колони завдовжки до 300 метрів, яка рухається зі швидкістю до 50 км/год, а також точковий захист цінного об’єкта чи локації — наприклад, командного пункту або військового об’єкта.

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Строк контрактів і додаткові випробування

Рамкові контракти діятимуть 18 місяців із моменту підписання та можуть бути продовжені. NCIA планує регулярно проводити нові конкурси, щоб враховувати зміни у технологіях безпілотників і засобів боротьби з ними. НАТО також виділило 3,1 млн євро на додаткові випробування відібраних систем країнами Альянсу або командуваннями НАТО.

Французька Alta Ares заявила, що отримала шість із 16 лотів для захисту територій і кордонів. Компанія стала єдиним постачальником, відібраним для захисту територій у стаціонарній, розгортаній та мобільній конфігураціях. Водночас НАТО ще не оприлюднило повний розподіл лотів між усіма компаніями.

Рамкові угоди самі по собі не є замовленнями на постачання: окремі закупівлі здійснюватимуть через подальші контракти з відібраними постачальниками.

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