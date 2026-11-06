2026年11月5日，北约推出了一个采购反无人机系统的平台。联盟国家将能够从目录中订购16种预先筛选的解决方案，无需举行单独的招标，AeroTime报道。

将负责管理该平台的北约通信与信息局（NCIA）选定了Alta Ares、Axon Enterprise、Northrop Grumman、OSL UK和Quantum Systems公司。根据北约的信息，所提供的系统已在联盟国家和乌克兰使用。这些系统包括用于保护军事设施、关键基础设施及行进中部队的固定式、可运输式和机动式装备。

四种防护场景

NCIA按照四种场景评估了提案。区域防护 предусматривает覆盖直径最长达3公里的区域，包括空军基地或物流枢纽。对于边境防护，系统必须确保覆盖长度为20公里的地段。

另外两种场景涵盖对长度不超过300米、以最高50公里/小时速度行进的车队的防护，以及对高价值目标或地点的点位防护——例如指挥所或军事设施。

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合同期限及额外测试

框架合同自签署之日起有效期为18个月，并可延长。NCIA计划定期举行新的竞赛，以考虑无人机技术及其反制手段的变化。北约还拨款310万欧元，用于由联盟国家或北约司令部对入选系统进行额外测试。

法国Alta Ares表示，其获得了16个用于区域和边境防护的标段中的6个。该公司成为唯一一家被选中为区域防护提供固定式、可部署式和机动式配置的供应商。同时，北约尚未公布所有公司之间完整的标段分配情况。

框架协议本身并非供货订单：具体采购将通过与入选供应商签订后续合同进行。

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