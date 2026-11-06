Hyundai отзывает 37 901 автомобиль из-за ошибки программного обеспечения блока управления подушками безопасности. Кампания охватывает 29 058 электромобилей Kona Electric 2019–2023 модельных годов и 8 843 автомобиля Veloster N 2019–2022 модельных годов, сообщает Electrek.

Ошибка в блоке управления

Согласно документам, поданным в Национальное управление безопасности дорожного движения, проблема связана с программным обеспечением блока управления подушками безопасности (ACU). При определенных условиях во время движения может загореться индикатор неисправности системы подушек безопасности, а сама система может деактивироваться. Это может привести к тому, что подушка безопасности не сработает во время аварии.

Данные в памяти ACU могут повредиться, если система перезагрузится или произойдет перебой питания в момент записи данных в память. В таком случае индикатор неисправности предупреждает водителя о проблеме.

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Известные случаи и обновление

По состоянию на 22 октября 2026 года Hyundai было известно о 331 потенциальном инциденте, связанном с этой неисправностью. По данным компании, ни один из них не привел к ДТП, пожару или травмированию людей.

Владельцы смогут бесплатно обновить программное обеспечение ACU в дилерском центре. Hyundai ожидает начать рассылку уведомлений владельцам 1 января 2027 года. Номер отзывной кампании Hyundai — 311, номер кампании регулятора — 26V728.

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