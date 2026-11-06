现代汽车因安全气囊控制单元软件错误召回37,901辆汽车。此次召回涉及29,058辆2019至2023车型年的Kona Electric电动车，以及8,843辆2019至2022车型年的Veloster N汽车，Electrek报道。

控制单元中的错误

根据提交给美国国家公路交通安全管理局的文件，问题与安全气囊控制单元（ACU）的软件有关。在特定条件下行驶时，安全气囊系统故障指示灯可能亮起，系统本身也可能停用。这可能导致安全气囊在发生事故时无法展开。

如果系统在向内存写入数据时重启，或发生供电中断，ACU内存中的数据可能损坏。在这种情况下，故障指示灯会警告驾驶员存在问题。

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已知案例与更新

截至2026年10月22日，现代汽车已知有331起可能与该缺陷相关的事件。该公司表示，其中没有任何一起导致交通事故、火灾或人员受伤。

车主可在经销商服务中心免费更新ACU软件。现代汽车预计于2027年1月1日开始向车主发送通知。现代汽车的召回活动编号为311，监管机构的活动编号为26V728。

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