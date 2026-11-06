W Chinach komercyjna firma kosmiczna Light Year Explorer wyprodukowała osłonę ładunku rakiety z drewnianą powłoką zewnętrzną. Według firmy rozwiązanie ma obniżyć koszty i skrócić czas produkcji rakiet nośnych przeznaczonych do częstych startów, informuje South China Morning Post.

Konstrukcja osłony

Firma z prowincji Jiangsu wykorzystała sklejkę o niskiej gęstości, której nadano gładki, aerodynamiczny kształt. Obciążenia ma wytrzymywać wewnętrzny metalowy szkielet. Według Light Year Explorer konstrukcja ta dorównuje tradycyjnym osłonom kompozytowym pod względem masy, sztywności, przezroczystości radiowej i zdolności do ograniczania hałasu.

Średnica produktu wynosi 4,2 metra. Zaprojektowano go z myślą o powszechnie stosowanych rakietach komercyjnych, misjach wspólnego wynoszenia kilku satelitów oraz startach dużych pojedynczych ładunków. Osłona musi jeszcze przejść testy i procedury walidacyjne, po czym firma planuje ukończyć konstrukcję i dostarczać ją klientom.

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Ochrona ładunku podczas startu

Osłona ładunku chroni satelity i inne ładunki użyteczne na początku lotu przez atmosferę Ziemi. Musi wytrzymać ciśnienie aerodynamiczne, nagrzewanie i hałas, a po wejściu rakiety w przestrzeń kosmiczną oddziela się, aby ładunek mógł osiągnąć wyznaczoną orbitę.

Zwykle takie konstrukcje wykonuje się ze stopów aluminium lub nowoczesnych kompozytów. Ich wysoki koszt i długie cykle produkcyjne mogą ograniczać częstotliwość komercyjnych startów. Light Year Explorer oświadczyła, że koncentruje się na niedrogich elementach konstrukcyjnych. Według szacunków firmy zbiorniki ze stali nierdzewnej, drewniane osłony oraz faliste sekcje cylindryczno-stożkowe stanowią łącznie około 60% masy rakiety.

Drewno do zastosowań kosmicznych testują również naukowcy w innych krajach. W 2024 roku z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbitę wyprowadzono pierwszego drewnianego satelitę LignoSat, stworzonego przez badaczy z Uniwersytetu w Kioto.

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