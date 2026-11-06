中国公司研制木制火箭整流罩——《南华早报》

中国商业航天公司Light Year Explorer制造了一款外壳为木材的火箭有效载荷整流罩。该公司表示，这项开发旨在降低成本并缩短用于频繁发射的运载火箭生产时间，据《南华早报》报道。

整流罩结构

这家来自江苏省的公司使用低密度胶合板，并将其制成光滑的空气动力学外形。内部金属框架将承受载荷。Light Year Explorer表示，这种结构在重量、刚度、无线电透明性和降噪能力方面与传统复合材料整流罩相当。

该产品直径为4.2米。其设计适用于常见的商业火箭、同时部署多颗卫星的任务以及大型单件载荷的发射。该整流罩仍需通过测试和验证程序，之后公司计划完成设计并向客户供应。

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发射期间的载荷保护

有效载荷整流罩在飞行初期穿越地球大气层时保护卫星和其他有效载荷。它必须承受空气动力压力、加热和噪声，并在火箭进入太空后分离，以便载荷进入预定轨道。

此类结构通常由铝合金或先进复合材料制成。其高成本和较长的生产周期可能限制商业发射的频率。Light Year Explorer表示，其专注于低成本结构部件。该公司估计，不锈钢贮箱、木制整流罩和波纹圆锥柱形段合计约占火箭质量的60%。

其他国家的科学家也在测试用于太空应用的木材。2024年，由京都大学研究人员研制的首颗木制卫星LignoSat从国际空间站被部署至轨道。

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