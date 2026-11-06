В Китае коммерческая космическая компания Light Year Explorer изготовила головной обтекатель ракеты с деревянной внешней оболочкой. По заявлению компании, разработка должна снизить стоимость и сократить время производства ракет-носителей для частых запусков, сообщает South China Morning Post.

Конструкция обтекателя

Компания из провинции Цзянсу использовала фанеру низкой плотности, которой придали гладкую аэродинамическую форму. Нагрузки должен выдерживать внутренний металлический каркас. По заявлению Light Year Explorer, такая конструкция соответствует традиционным композитным обтекателям по весу, жёсткости, радиопрозрачности и способности снижать шум.

Диаметр изделия составляет 4,2 метра. Оно рассчитано на распространённые коммерческие ракеты, миссии по совместному выводу нескольких спутников и запуски крупных одиночных грузов. Обтекатель ещё должен пройти испытания и процедуры валидации, после чего компания планирует завершить конструкцию и поставлять её заказчикам.

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Защита груза во время старта

Головной обтекатель защищает спутники и другие полезные нагрузки на начальном этапе полёта через атмосферу Земли. Он должен выдерживать аэродинамическое давление, нагрев и шум, а после выхода ракеты в космос отделяется, чтобы груз мог выйти на заданную орбиту.

Обычно такие конструкции изготавливают из алюминиевых сплавов или современных композитов. Их высокая стоимость и длительные производственные циклы могут ограничивать частоту коммерческих запусков. Light Year Explorer заявила, что сосредоточена на недорогих конструктивных компонентах. По оценке компании, баки из нержавеющей стали, деревянные обтекатели и гофрированные цилиндроконические секции вместе составляют около 60% массы ракеты.

Древесину для космического применения испытывают и учёные в других странах. В 2024 году с Международной космической станции на орбиту вывели первый деревянный спутник LignoSat, созданный исследователями Киотского университета.

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