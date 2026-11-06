W Niemczech produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 0,7% w porównaniu z sierpniem, podczas gdy rynek oczekiwał braku zmian. Dane opublikował Federalny Urząd Statystyczny Niemiec Destatis, informuje Anadolu Agency.

Produkcja samochodów wzrosła o 17,1%

Głównym czynnikiem wrześniowego wzrostu był skok produkcji samochodów o 17,1%. Branża odrobiła straty po słabszych wynikach w dwóch poprzednich miesiącach, gdy na wielkość produkcji wpływały modernizacje zakładów i letnie przerwy w pracy.

Produkcja wyrobów farmaceutycznych również wzrosła — o 8% po dwóch miesiącach spadków. W sierpniu produkcja przemysłowa wzrosła o 1%, jednak wskaźnik ten zrewidowano w dół.

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Budownictwo i produkcja maszyn spadły

Jednocześnie wartość prac budowlanych we wrześniu zmniejszyła się o 2,6%, a produkcja maszyn i urządzeń spadła o 6,5%. Był to zwrot po sierpniowym wzroście tego segmentu o 5,8%.

Z wyłączeniem energetyki i budownictwa bazowa produkcja przemysłowa wzrosła o 1,7% w ujęciu miesięcznym. W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa Niemiec wzrosła we wrześniu o 0,4%.

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