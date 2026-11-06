В Германии промышленное производство в сентябре выросло на 0,7% по сравнению с августом, тогда как рынок ожидал отсутствия изменений. Данные опубликовало Федеральное статистическое управление Германии Destatis, сообщает Anadolu Agency.

Производство автомобилей выросло на 17,1%

Главным фактором сентябрьского роста стал скачок производства автомобилей на 17,1%. Отрасль восстановилась после более слабых показателей двух предыдущих месяцев, когда на объемы выпуска влияли модернизация заводов и летние перерывы в работе.

Производство фармацевтической продукции также выросло — на 8% после двух месяцев спада. В августе промышленный выпуск вырос на 1%, однако этот показатель пересмотрели в сторону понижения.

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Строительство и машиностроение сократились

В то же время объем строительных работ в сентябре уменьшился на 2,6%, а производство машин и оборудования упало на 6,5%. Это стало разворотом после августовского роста этого сегмента на 5,8%.

Без учета энергетики и строительства базовое промышленное производство увеличилось на 1,7% в месячном выражении. В годовом выражении промышленное производство Германии в сентябре выросло на 0,4%.

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