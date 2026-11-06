Rząd Polski przedstawi za około 10 dni konkretne decyzje dotyczące wzrostu cen gazu. Poinformował o tym minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na antenie TVN24.

Wspólna propozycja ministerstw

Jak informuje RMF24, nad propozycją wspólnie pracują ministerstwa finansów, energii i aktywów państwowych. Domański nie ujawnił szczegółów planowanych działań.

Minister powiązał wzrost cen gazu z międzynarodowymi napięciami związanymi z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jak powiedział, rząd dąży do ograniczenia skutków tej sytuacji dla gospodarstw domowych. Domański nie sprecyzował, za pomocą jakich mechanizmów władze planują to osiągnąć.

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Ocena deficytu budżetowego

Domański oświadczył również, że deficyt sektora finansów publicznych Polski wyniesie w tym roku około 6,7%. W jego ocenie wskaźnik będzie nieco niższy, niż wcześniej zakładano, przede wszystkim dzięki dobrym wpływom z podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od przedsiębiorstw.

Szef resortu przyznał, że deficyt nadal pozostaje wysoki, ale dodał, że rząd zamierza go stopniowo zmniejszać.

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