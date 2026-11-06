Правительство Польши примерно через 10 дней представит конкретные решения по поводу роста цен на газ. Об этом министр финансов и экономики Анджей Доманьский заявил в эфире TVN24.

Совместное предложение министерств

Как сообщает RMF24, над предложением совместно работают министерства финансов, энергетики и государственных активов. Доманьский не раскрыл подробностей запланированных мер.

Министр связал повышение стоимости газа с международной напряженностью, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, правительство стремится ограничить последствия этой ситуации для домохозяйств. Доманьский не уточнил, с помощью каких именно механизмов власти планируют этого достичь.

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Оценка бюджетного дефицита

Доманьский также заявил, что дефицит сектора государственных финансов Польши в этом году составит около 6,7%. По его оценке, показатель будет несколько ниже, чем предполагалось ранее, прежде всего благодаря хорошим поступлениям от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий.

Глава ведомства признал, что дефицит все еще остается высоким, но добавил, что правительство намерено постепенно его сокращать.

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