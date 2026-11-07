Парламентский комитет австралийского штата Новый Южный Уэльс рассматривает возможность усилить контроль над забегами со столкновениями, боями без перчаток и соревнованиями по пощёчинам. Эти дисциплины могут передать под более широкий надзор Управления боевых видов спорта штата, сообщает ABC News Australia.

Министр спорта штата Стив Кампер передал вопрос регулирования этих видов соревнований на рассмотрение комитета. Председатель Управления боевых видов спорта Даррен Кейн на слушаниях заявил, что для них необходим более строгий контроль, признав опасность таких дисциплин. Он также отметил, что травматические риски существуют и в других видах спорта, в частности в регбилиг, крикете и скачках чистокровных лошадей.

Риски травм головы

Особое внимание на слушаниях уделили забегам со столкновениями, в которых два спортсмена бегут навстречу друг другу и сталкиваются. Невролог Ровена Моббс призвала полностью запретить все рассматриваемые дисциплины из-за риска сотрясения мозга и других травматических повреждений головного мозга.

Она также отвергла аргумент организаторов о том, что присутствие медиков на соревнованиях является стратегией предотвращения вреда. По словам Моббс, врачи у площадки не могут изменить риск травматического повреждения мозга в дисциплинах со столкновениями или соревнованиях по пощёчинам.

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Позиция организаторов и медиков

Представитель Bare Knuckle Australia Майкл Макконнелл заявил, что регулирование необходимо для дальнейшего развития боёв без перчаток. Организация сообщила, что допускает к поединкам проверенных бойцов, подбирает соперников по весовым категориям и оценивает их навыки в тестовых боях в перчатках.

В то же время сооснователь Bare Knuckle Australia Рендалл Реймент выразил оговорки относительно регулирования и заявил, что хочет, чтобы власти поняли роль таких поединков как контролируемой среды для мужчин, стремящихся выразить себя. Австралийская медицинская ассоциация штата Новый Южный Уэльс не одобрила ни одну из рассматриваемых дисциплин, однако также поддержала необходимость правил и просветительских кампаний о последствиях сотрясения мозга, повторных ударов по голове и травматических повреждений головного мозга.

Комитет должен опубликовать отчёт до конца 2026 года.

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