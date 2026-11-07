澳大利亚新南威尔士州议会委员会正在考虑加强对碰撞跑、徒手格斗和扇耳光比赛的监管。据ABC News Australia报道，这些项目可能被纳入该州格斗运动管理局更广泛的监督之下。

该州体育部长史蒂夫·坎珀已将这些比赛形式的监管问题提交委员会审议。格斗运动管理局主席达伦·凯恩在听证会上表示，这些项目需要更严格的监管，并承认此类项目存在危险。他还指出，其他运动同样存在创伤风险，包括橄榄球联赛、板球和纯种马赛马。

头部受伤风险

听证会特别关注了碰撞跑：两名运动员相向奔跑并发生碰撞。神经科医生罗韦娜·莫布斯呼吁全面禁止所有正在审议的项目，原因是存在脑震荡和其他创伤性脑损伤的风险。

她还驳斥了组织者所称比赛现场配备医务人员是一项防止伤害策略的说法。莫布斯表示，在场边的医生无法改变碰撞类项目或扇耳光比赛中发生创伤性脑损伤的风险。

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组织者和医生的立场

Bare Knuckle Australia代表迈克尔·麦康奈尔表示，为了徒手格斗的进一步发展，监管是必要的。该组织称，其允许经过审核的选手参赛，按体重级别匹配对手，并在戴拳套的测试比赛中评估他们的技能。

与此同时，Bare Knuckle Australia联合创始人兰德尔·雷门特对监管表示保留，并称他希望当局理解此类比赛的作用，即为寻求表达自我的男性提供受控环境。新南威尔士州澳大利亚医学协会没有认可任何正在审议的项目，但也支持制定规则，并开展有关脑震荡、反复头部受击和创伤性脑损伤后果的宣传活动。

该委员会应在2026年底前公布报告。

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