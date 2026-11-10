16岁的波兰赛车手鲍里斯·利任将于2027年代表荷兰车队MP Motorsport参加Eurocup-3系列赛。关于这名车手继续与车队合作以及升入更高级别赛事的消息，Interia Sport报道。

Formula 4赛季成绩

利任在西班牙Formula 4赛季的车手总积分榜上排名第四。在新秀中，他位列第三。

在整个锦标赛期间，这名波兰车手取得了三场胜利、六次登上领奖台，并获得过一次杆位。他还创造了六次最快圈速。在赛季的大部分时间里，他一直处于争夺冠军的行列。

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与MP Motorsport开启新阶段

11月10日，官方宣布利任将留在MP Motorsport，并将在2027赛季参加Eurocup-3。车手本人在新闻稿评论中表示，他很高兴继续与车队合作，并与车队一起转战对他而言全新的赛事系列。

利任表示，车队帮助他迅速适应了Formula 4赛车，而仅在几场比赛后，他便能够与领先车手竞争。他称自己的新秀赛季既有成功也有艰难时刻，并表示将继续为在Eurocup-3取得优异成绩而奋斗。

罗伯特·库比卡仍是唯一参加过Formula 1的波兰车手：他于2006年在该系列赛中首次亮相，并于2008年赢得加拿大大奖赛。

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