16-летний польский автогонщик Борис Лижень в 2027 году будет выступать в серии Eurocup-3 в составе нидерландской команды MP Motorsport. О продолжении сотрудничества гонщика с командой и его переходе в более высокую категорию сообщает Interia Sport.

Итоги сезона в Формуле-4

Лижень завершил сезон испанской Формулы-4 на четвёртом месте в общем зачёте пилотов. Среди дебютантов он занял третью позицию.

По ходу чемпионата поляк одержал три победы, шесть раз финишировал на подиуме и один раз завоевал поул-позицию. Также на его счету шесть быстрейших кругов. Значительную часть сезона он оставался в борьбе за титул.

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Новый этап с MP Motorsport

10 ноября было объявлено, что Лижень останется в MP Motorsport и в сезоне 2027 года будет соревноваться в Eurocup-3. Сам гонщик в комментарии для пресс-релиза отметил, что рад продолжить работу с командой и вместе с ней перейти в новую для себя серию.

По словам Лиженя, команда помогла ему быстро освоить болид Формулы-4, а уже после нескольких гонок он смог конкурировать с лидерами. Он назвал дебютный сезон таким, в котором были как успехи, так и сложные моменты, и выразил намерение продолжить борьбу за высокие результаты в Eurocup-3.

Роберт Кубица остаётся единственным польским гонщиком, выступавшим в Формуле-1: он дебютировал в серии в 2006 году, а в 2008 году выиграл Гран-при Канады.

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