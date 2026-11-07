Партия Rise Mzansi выдвинула бывшего политического аналитика Лукхону Мнгуні кандидатом на должность мэра Йоханнесбурга в ЮАР. В случае избрания он обещает сосредоточиться на противодействии коррупции, прозрачности закупок и проверке компетенций городских должностных лиц, сообщает TimesLIVE.

Ставка на местные выборы

Мнгуні отверг оценки Rise Mzansi как «малой партии». По его словам, на выборах 2024 года политсила заняла седьмое место в Йоханнесбурге, набрав 1,5% голосов. Он утверждает, что такой же результат в обоих бюллетенях местных выборов дал бы партии пять из 270 мест в городском совете.

Кандидат также обратился к избирателям среднего класса во время предвыборной встречи в Брайанстоне. По его мнению, длительное отстранение этой части общества от политики способствовало ухудшению качества управления.

Обещания по коррупции и закупкам

Мнгуні заявил, что стремится устранить из городской администрации и политического руководства людей, которых он связывает с «экосистемой неправомерных действий». По его словам, начать следует с руководителей и старших менеджеров, а также провести проверку профессиональных навыков сотрудников.

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Ссылаясь на показания перед комиссией Мадланги, кандидат заявил, что в городских подразделениях полиции есть люди, которые, по его мнению, не соответствуют своим должностям.

Мнгуні предложил записывать заседания комитетов по оценке и принятию тендерных решений, а после объявления победителя закупки публиковать эти записи. По его мнению, это даст общественности больше информации для контроля за решениями властей без обращений с запросами о доступе к информации.

Кандидат также сослался на программу Rise Mzansi, которая предусматривает фонд развития инфраструктуры, содержательное участие общественности в принятии решений и преодоление пространственного неравенства. Он назвал партию социал-демократической и ориентированной на социальную справедливость.

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