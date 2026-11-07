南非Rise Mzansi党提名前政治分析师卢霍纳·姆古尼为约翰内斯堡市长候选人。据TimesLIVE报道，若当选，他承诺将重点打击腐败、提高采购透明度并评估市政府官员的能力。

押注地方选举

姆古尼驳斥了将Rise Mzansi视为“小党”的评价。他表示，在2024年选举中，该政治力量在约翰内斯堡排名第七，获得1.5%的选票。他称，若在地方选举的两张选票上取得相同结果，该党将在市议会270个席位中获得5席。

这名候选人在布莱恩斯顿的一场竞选会议上还向中产阶级选民发表讲话。他认为，社会这一部分长期被排除在政治之外，导致治理质量下降。

有关腐败和采购的承诺

姆古尼表示，他希望将他与“违法行为生态系统”相关联的人从市政府行政机构和政治领导层中清除出去。他称，应从主管人员和高级管理人员开始，并对员工的专业技能进行评估。

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这名候选人援引在马德兰加委员会前的证词称，城市警察部门中存在一些人，他认为这些人不适合其所任职位。

姆古尼提议录制负责评估和作出招标决定的委员会会议，并在公布采购中标者后公开这些录音。他认为，这将使公众获得更多信息，以监督政府决定，而无需提出信息获取请求。

这名候选人还提及Rise Mzansi的纲领，其中包括基础设施发展基金、公众有意义地参与决策，以及克服空间不平等。他称该党是社会民主主义政党，并以社会正义为导向。

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