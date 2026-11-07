Partia Rise Mzansi nominowała byłego analityka politycznego Lukhonę Mnguniego na kandydata na stanowisko burmistrza Johannesburga w RPA. W razie wyboru obiecuje skupić się na zwalczaniu korupcji, przejrzystości zamówień i weryfikacji kompetencji miejskich urzędników, informuje TimesLIVE.

Stawka na wybory lokalne

Mnguni odrzucił oceny Rise Mzansi jako „małej partii”. Jak powiedział, w wyborach w 2024 roku ugrupowanie zajęło siódme miejsce w Johannesburgu, uzyskując 1,5% głosów. Twierdzi, że taki sam wynik na obu kartach do głosowania w wyborach lokalnych dałby partii pięć z 270 miejsc w radzie miasta.

Kandydat zwrócił się także do wyborców z klasy średniej podczas spotkania wyborczego w Bryanston. Jego zdaniem długotrwałe odsunięcie tej części społeczeństwa od polityki przyczyniło się do pogorszenia jakości rządzenia.

Obietnice dotyczące korupcji i zamówień

Mnguni oświadczył, że chce usunąć z miejskiej administracji i kierownictwa politycznego osoby, które wiąże z „ekosystemem niewłaściwych działań”. Według niego należy zacząć od dyrektorów i starszych menedżerów, a także przeprowadzić weryfikację umiejętności zawodowych pracowników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odwołując się do zeznań przed Komisją Madlangi, kandydat stwierdził, że w miejskich jednostkach policji są osoby, które jego zdaniem nie odpowiadają zajmowanym stanowiskom.

Mnguni zaproponował nagrywanie posiedzeń komitetów oceniających i podejmujących decyzje przetargowe oraz publikowanie tych nagrań po ogłoszeniu zwycięzcy zamówienia. Jego zdaniem zapewniłoby to społeczeństwu więcej informacji do kontrolowania decyzji władz bez składania wniosków o dostęp do informacji.

Kandydat powołał się także na program Rise Mzansi, który przewiduje fundusz rozwoju infrastruktury, znaczący udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz przezwyciężanie nierówności przestrzennych. Określił partię jako socjaldemokratyczną i ukierunkowaną na sprawiedliwość społeczną.

Czytaj nas na