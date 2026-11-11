W meczu czwartej kolejki kobiecej Ligi Mistrzyń między Paris Saint-Germain a Bayernem bramkarka paryskiej drużyny Katarzyna Kiedrzynek zdobyła w 29. minucie bramkę samobójczą. Po kontrataku rywalek skrzydłem piłka po strzale trafiła w wewnętrzną stronę buta polskiej zawodniczki i wtoczyła się do bramki.

Bramka samobójcza w pierwszej połowie

Jak informuje Interia Sport, statystycy zaliczyli tego gola jako samobójcze trafienie Kiedrzynek. Do przerwy PSG przegrywało 0:2.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gol Dudek z rzutu karnego

W drugiej połowie polska obrończyni PSG Paulina Dudek wykorzystała rzut karny w 65. minucie i zmniejszyła stratę swojej drużyny do 1:2. Po tym paryżanki miały około pół godziny, aby spróbować wyrównać wynik.

W kobiecej drużynie Paris Saint-Germain występuje także polska bramkarka Oliwia Szperkowska. Źródło nazywa ją zmienniczką Kiedrzynek, podczas gdy Dudek jest jedną z zawodniczek defensywy paryskiego klubu.

Czytaj nas na