Пограничная полиция Израиля закрасила националистические и пропалестинские граффити на стенах в общественных местах нескольких деревень Западной Галилеи. Операция была проведена в течение прошлой недели, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление полиции.

В полиции отметили, что действия были частью более широких мер по укреплению управления, поддержанию общественного порядка и усилению присутствия сил безопасности в регионе. После обнаружения надписей правоохранители закрасили их, чтобы восстановить первоначальный вид стен.

Преступность и безопасность на выборах

Операция прошла на фоне дискуссий о безопасности и правоохранительной деятельности в арабских общинах Израиля, которые были важными темами недавних выборов в Кнессет. По данным Израильского института демократии, явка среди арабских граждан Израиля составила около 77% — на два процентных пункта меньше рекорда 1996 года, когда она достигла 79,3%.

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Опрос израильской консалтинговой компании, проведенный перед выборами, показал, что 55% респондентов назвали насилие и преступность главной проблемой для молодых арабских израильтян и важным фактором при голосовании. Ранее жители арабских городов и деревень также заявляли об обеспокоенности насилием, организованной преступностью и влиянием вооруженных банд.

Позиции арабских партий

После выборов арабские партии добиваются более активных действий властей в отношении преступности, работы полиции, инфраструктуры и бюджетных расходов. В то же время их лидеры продолжают выступать за права палестинцев и создание палестинского государства.

Лидер партии Тааль Ахмад Тиби в интервью The Independent in Arabic подтвердил поддержку лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота на пост премьер-министра, одновременно подчеркнув приоритет борьбы с преступностью и улучшения условий жизни в арабских общинах. По данным Центральной избирательной комиссии, арабские партии получили 19 мест в Кнессете, набрав почти 840 тысяч голосов, или около 15% от общего числа.

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