以色列涂盖民族主义和亲巴勒斯坦涂鸦——《耶路撒冷邮报》

以色列边境警察涂盖了西加利利数个村庄公共场所墙壁上的民族主义和亲巴勒斯坦涂鸦。据《耶路撒冷邮报》援引警方声明报道，该行动在过去一周内实施。

警方表示，这些行动是加强治理、维护公共秩序以及强化安全部队在该地区存在的更广泛措施的一部分。发现这些文字后，执法人员将其涂盖，以恢复墙壁原有的外观。

选举中的犯罪与安全问题

此次行动发生在围绕以色列阿拉伯社区安全和执法工作的讨论背景下，这些问题是近期议会选举中的重要议题。根据以色列民主研究所的数据，以色列阿拉伯公民的投票率约为77%，比1996年创下的79.3%纪录低两个百分点。

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一家以色列咨询公司在选举前进行的调查显示，55%的受访者认为，暴力和犯罪是年轻阿拉伯裔以色列人面临的主要问题，也是投票时的重要因素。此前，阿拉伯城镇和村庄的居民也表达了对暴力、有组织犯罪和武装帮派影响力的担忧。

阿拉伯政党的立场

选举后，阿拉伯政党要求当局在犯罪、警务、基础设施和预算支出方面采取更积极的行动。与此同时，其领导人继续倡导巴勒斯坦人的权利以及建立巴勒斯坦国。

塔阿勒党领导人艾哈迈德·提比在接受阿拉伯语版《独立报》采访时确认，支持“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特担任总理，同时强调打击犯罪和改善阿拉伯社区生活条件的优先性。根据中央选举委员会的数据，阿拉伯政党在议会中赢得19个席位，获得近84万张选票，约占总数的15%。

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