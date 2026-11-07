Izraelska policja graniczna zamalowała nacjonalistyczne i propalestyńskie graffiti na ścianach w miejscach publicznych w kilku wsiach Zachodniej Galilei. Operację przeprowadzono w minionym tygodniu — poinformował Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie policji.

Policja zaznaczyła, że działania były częścią szerszych środków mających na celu wzmocnienie zarządzania, utrzymanie porządku publicznego i zwiększenie obecności sił bezpieczeństwa w regionie. Po wykryciu napisów funkcjonariusze zamalowali je, aby przywrócić ścianom ich pierwotny wygląd.

Przestępczość i bezpieczeństwo w wyborach

Operacja odbyła się w kontekście dyskusji na temat bezpieczeństwa i działań organów ścigania w arabskich społecznościach Izraela, które były ważnymi tematami niedawnych wyborów do Knesetu. Według Izraelskiego Instytutu Demokracji frekwencja wśród arabskich obywateli Izraela wyniosła około 77% — o dwa punkty procentowe mniej niż rekord z 1996 roku, kiedy osiągnęła 79,3%.

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Sondaż izraelskiej firmy konsultingowej przeprowadzony przed wyborami wykazał, że 55% respondentów uznało przemoc i przestępczość za główny problem młodych arabskich Izraelczyków oraz istotny czynnik podczas głosowania. Wcześniej mieszkańcy arabskich miast i wsi również wyrażali obawy dotyczące przemocy, przestępczości zorganizowanej i wpływu uzbrojonych gangów.

Stanowiska partii arabskich

Po wyborach partie arabskie domagają się bardziej aktywnych działań władz w kwestiach przestępczości, pracy policji, infrastruktury i wydatków budżetowych. Jednocześnie ich liderzy nadal opowiadają się za prawami Palestyńczyków i utworzeniem państwa palestyńskiego.

Lider partii Ta'al Ahmad Tibi w wywiadzie dla The Independent in Arabic potwierdził poparcie dla lidera partii Jaszar, Gadiego Eisenkota, na stanowisko premiera, jednocześnie podkreślając priorytet walki z przestępczością i poprawy warunków życia w arabskich społecznościach. Według Centralnej Komisji Wyborczej partie arabskie zdobyły 19 miejsc w Knesecie, otrzymując prawie 840 tys. głosów, czyli około 15% wszystkich głosów.

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