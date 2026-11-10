Tenisistka Aryna Sabalenka pokonała Karolínę Muchovą w meczu pierwszej rundy fazy grupowej WTA Finals w Indian Wells w Stanach Zjednoczonych. Białorusinka zwyciężyła w dwóch setach — 7:6(2), 7:5. Mecz trwał 113 minut, informuje Interia Sport.

Muchová nie utrzymała przewagi w pierwszym secie

W pierwszej partii Muchová prowadziła 5:4 i serwowała na seta po przełamaniu w dziewiątym gemie. Jednak Sabalenka natychmiast odrobiła stratę, wyrównując wynik. Przy stanie 5:5 Białorusinka utrzymała własne podanie, a w 12. gemie miała dwa setbole, które czeska tenisistka obroniła dzięki serwisom.

O losach seta zdecydował tie-break. Sabalenka objęła prowadzenie 2:0, a następnie kontrolowała przebieg wymian, kończąc go wynikiem 7:2.

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Decydujące przełamanie w końcówce

W drugim secie Sabalenka przełamała rywalkę w trzecim gemie, lecz Muchová wkrótce doprowadziła do wyrównania. Następnie Białorusinka po raz kolejny wygrała gema przy podaniu przeciwniczki i potwierdziła przewagę własnym serwisem, obejmując prowadzenie 5:3.

Gdy Sabalenka serwowała na mecz, Muchová odrobiła stratę i wyrównała wynik. Jednak kolejne przełamanie ponownie należało do Białorusinki. Sabalenka wykorzystała drugą okazję, by zakończyć spotkanie, i wygrała drugiego seta — 7:5.

W drugiej rundzie fazy grupowej Sabalenka zagra ze zwyciężczynią meczu między Mirrą Andriejewą a Eliną Switoliną. Muchová zmierzy się z tenisistką, która przegra w tej parze. Turniej WTA Finals w Indian Wells potrwa do 15 listopada.

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