萨巴伦卡在WTA年终总决赛击败穆霍娃——Interia Sport

网球选手阿丽娜·萨巴伦卡在美国印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛小组赛首轮比赛中击败了卡罗琳娜·穆霍娃。这位白俄罗斯选手以两盘7:6(2)、7:5获胜。据Interia Sport报道，这场比赛持续了113分钟。

穆霍娃未能守住首盘优势

首盘中，穆霍娃在第九局完成破发后以5:4领先，并发球争夺该盘。然而，萨巴伦卡立即回破，将比分追平。比分来到5:5时，这位白俄罗斯选手保住了自己的发球局；在第12局，她获得两个盘点，但这位捷克网球选手凭借发球将其化解。

抢七局决定了该盘的胜负。萨巴伦卡以2:0领先，随后继续掌控回合，最终以7:2结束抢七。

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末段的决定性破发

第二盘，萨巴伦卡在第三局完成破发，但穆霍娃很快扳平了局面。此后，这位白俄罗斯选手再次赢下对手的发球局，并保住自己的发球局，以5:3领先。

当萨巴伦卡发球争夺比赛胜利时，穆霍娃追回劣势并将比分扳平。不过，接下来的破发再次属于这位白俄罗斯选手。萨巴伦卡把握住第二次结束比赛的机会，以7:5赢下第二盘。

在小组赛第二轮中，萨巴伦卡将对阵米拉·安德烈耶娃和埃琳娜·斯维托丽娜比赛的胜者。穆霍娃将迎战这组对决的负者。印第安维尔斯WTA年终总决赛将持续至11月15日。

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