Botswana podwoi swój udział w firmie wydobywającej diamenty De Beers do 30% — oświadczył prezydent kraju Duma Boko podczas wystąpienia w parlamencie w Gaborone. Jak informuje Anadolu Agency, po zmianie udziału Botswana stanie się największym pojedynczym akcjonariuszem De Beers i będzie miała większy wpływ na decyzje spółki.

Udział w konsorcjum

Oświadczenie Boko oznacza bezpośrednie poparcie Botswany dla oferty Global Diamond Consortium dotyczącej nabycia 85-procentowego udziału w De Beers. Konsorcjum kieruje były dyrektor generalny De Beers Gareth Penny. Anglo American wystawiło ten udział na sprzedaż w 2024 roku w ramach szerszej restrukturyzacji w obliczu spadku cen diamentów.

Prezydent poinformował również, że w transakcji dotyczącej De Beers będą uczestniczyć sąsiednie Namibia i Angola. Szwajcarska grupa dóbr luksusowych Richemont, do której należy marka Cartier, jest wśród firm prowadzących rozmowy w sprawie dołączenia do konsorcjum.

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Inwestycje w technologie

Według Boko zwiększenie udziału Botswany jest inwestycją nie tylko w naturalne diamenty, ale również w technologie. Zaznaczył, że udział w De Beers zapewni krajowi dostęp do zaawansowanych technologii za pośrednictwem Element Six — działalności De Beers w zakresie syntetycznych diamentów.

Anglo American oświadczyło, że będzie nadal współpracować z Botswaną, innymi rządami i konsorcjum nad uzgodnieniem wiążących dokumentów w celu sfinalizowania transakcji.

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