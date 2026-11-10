Ботсвана збільшить частку в De Beers до 30% — Anadolu Agency

Ботсвана збільшить свою частку в алмазовидобувній компанії De Beers удвічі — до 30%, заявив президент країни Дума Боко під час виступу в парламенті у Габороне. Як повідомляє Anadolu Agency, після перегляду частки Ботсвана стане найбільшим окремим акціонером De Beers і матиме більший вплив на рішення компанії.

Участь у консорціумі

Заява Боко означає пряму підтримку Ботсваною заявки Global Diamond Consortium на придбання 85-відсоткової частки De Beers. Консорціум очолює колишній генеральний директор De Beers Гарет Пенні. Anglo American виставила цю частку на продаж у 2024 році в межах ширшої реструктуризації на тлі падіння цін на алмази.

Президент також повідомив, що в угоді щодо De Beers братимуть участь сусідні Намібія та Ангола. Швейцарська група класу люкс Richemont, якій належить бренд Cartier, входить до числа компаній, що ведуть переговори про приєднання до консорціуму.

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Інвестиції в технології

За словами Боко, збільшення частки Ботсвани є інвестицією не лише в природні алмази, а й у технології. Він зазначив, що участь у De Beers забезпечить країні доступ до передових технологій через Element Six — бізнес De Beers із синтетичних алмазів.

Anglo American заявила, що продовжить працювати з Ботсваною, іншими урядами та консорціумом над узгодженням обов'язкових документів для укладення угоди.

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