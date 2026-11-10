Ботсвана удвоит свою долю в алмазодобывающей компании De Beers — до 30%, заявил президент страны Дума Боко во время выступления в парламенте в Габороне. Как сообщает Anadolu Agency, после пересмотра доли Ботсвана станет крупнейшим отдельным акционером De Beers и получит большее влияние на решения компании.

Участие в консорциуме

Заявление Боко означает прямую поддержку Ботсваной заявки Global Diamond Consortium на приобретение 85-процентной доли в De Beers. Консорциум возглавляет бывший генеральный директор De Beers Гарет Пенни. Anglo American выставила эту долю на продажу в 2024 году в рамках более широкой реструктуризации на фоне падения цен на алмазы.

Президент также сообщил, что в сделке по De Beers будут участвовать соседние Намибия и Ангола. Швейцарская группа люксовых товаров Richemont, которой принадлежит бренд Cartier, входит в число компаний, ведущих переговоры о присоединении к консорциуму.

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Инвестиции в технологии

По словам Боко, увеличение доли Ботсваны является инвестицией не только в природные алмазы, но и в технологии. Он отметил, что участие в De Beers обеспечит стране доступ к передовым технологиям через Element Six — бизнес De Beers по синтетическим алмазам.

Anglo American заявила, что продолжит работать с Ботсваной, другими правительствами и консорциумом над согласованием обязательных документов для заключения сделки.

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