В октябре через Ормузский пролив прошёл 31 танкер со сжиженным природным газом, что стало самым высоким показателем с февраля. В сентябре через пролив прошли 27 газовозов, сообщает OilPrice со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, которые цитирует Reuters.

Поставки из Катара

Большинство грузов было загружено в катарском хабе Рас-Лаффан, хотя там всё ещё действует режим форс-мажора. По данным Kpler, в двух случаях СПГ, загруженный в Рас-Лаффане, перегрузили на другие танкеры после того, как первоначальные суда вышли из Ормузского пролива.

Несмотря на октябрьский рост, катарский экспорт СПГ остаётся существенно ниже уровня февраля. Тогда объём поставок Катара почти достиг 6,2 млн тонн, тогда как в октябре он составил 2,7 млн тонн.

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Экспорт ОАЭ и контракты Катара

Данные Kpler свидетельствуют, что Объединённые Арабские Эмираты восстановили экспорт сжиженного газа до довоенных уровней. В октябре с острова Дас отгрузили семь партий СПГ — столько же, сколько и в сентябре.

QatarEnergy в марте заявила, что иранские атаки на союзников США в Персидском заливе вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара и привели к оценочным ежегодным потерям в 20 млрд долларов. Компания пытается выполнять контрактные обязательства, несмотря на форс-мажор.

Недавно Катар заключил с Cheniere Energy два долгосрочных соглашения на закупку до 4 млн тонн американского СПГ ежегодно с экспортных предприятий Sabine Pass и Corpus Christi. Поставки должны начаться в 2031 году и продолжаться до 2054 года. В то же время Rystad Energy предупредила, что этой зимой в Северном полушарии из-за ограниченного предложения газа существует высокая вероятность существенного роста цен.

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