10月，共有31艘载运液化天然气的油轮穿越霍尔木兹海峡，创下自2月以来的最高水平。9月有27艘LNG运输船通过该海峡，OilPrice报道，援引路透社引用的分析公司Kpler数据。

来自卡塔尔的供应

大多数货物在卡塔尔的拉斯拉凡枢纽装载，尽管当地的不可抗力状态仍然有效。Kpler数据显示，在两起案例中，在拉斯拉凡装载的LNG在原始船只驶出霍尔木兹海峡后被转运至其他油轮。

尽管10月有所增长，卡塔尔LNG出口仍显著低于2月水平。当时卡塔尔的供应量接近620万吨，而10月为270万吨。

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阿联酋出口与卡塔尔合同

Kpler数据显示，阿拉伯联合酋长国已将液化天然气出口恢复至战前水平。10月，从达斯岛运出了7批LNG，与9月数量相同。

QatarEnergy在3月表示，伊朗对美国在波斯湾盟友的袭击导致卡塔尔17%的出口能力停摆，并造成估计每年200亿美元的损失。尽管存在不可抗力，该公司仍试图履行合同义务。

卡塔尔近期与Cheniere Energy签署两项长期协议，每年从Sabine Pass和Corpus Christi出口设施采购最多400万吨美国LNG。供应预计将于2031年开始，并持续至2054年。与此同时，Rystad Energy警告称，由于天然气供应有限，今年冬季北半球天然气价格大幅上涨的可能性很高。

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