Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder w październiku dołączył do rady nadzorczej rosyjskiej spółki Hyperglobus, która zarządza siecią hipermarketów Globus w Rosji. Główny akcjonariusz Globus, Thomas Bruch, wyjaśnił powołanie 82-letniego Schrödera potrzebą dodatkowych konsultacji eksperckich, poinformowała Meduza.

Po powołaniu Schröder odwiedził hipermarket Globus w Moskwie i spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, przywódcą państwa-agresora, w dniu jego urodzin. Według redakcji Putin dowiedział się o przyjeździe byłego polityka z doniesień medialnych i zaprosił go na spotkanie.

Rozwój biznesu w Rosji

Hyperglobus zarządza 21 hipermarketami w Rosji. Według sprawozdawczości finansowej spółki jej przychody wzrosły ze 119,6 mld rubli w 2021 roku do 165,6 mld rubli w 2025 roku, a zysk netto — z 4,2 mld do 7,4 mld rubli.

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Od 1 stycznia 2025 roku rosyjski biznes działa oddzielnie od europejskiej struktury Globus, chociaż akcjonariusze są ci sami. Pod koniec września Hyperglobus ogłosił zamiar zainwestowania 4 mld rubli w budowę hipermarketu o powierzchni 24 tys. metrów kwadratowych w Zielonogradzie. Spółka potwierdziła również, że rozważa inne lokalizacje dla nowych sklepów oraz rozwój formatu Globus Lavka, który łączy sklep z gotową żywnością i kawiarnię.

Powiązania z rosyjskimi władzami

Rosja, państwo-agresor, stosuje mechanizm tymczasowego zarządzania wobec aktywów niektórych zagranicznych spółek. W listopadzie Putin przekazał rosyjski biznes Metro pod takie zarządzanie. Wcześniej podobne decyzje dotknęły między innymi Auchan i Leroy Merlin.

Według Meduzy Hyperglobus uczestniczy w przetargach ogłaszanych przez przedsiębiorstwo „Kremlowski”, które wchodzi w skład administracji prezydenta Rosji. Niemiecka stacja ARD ustaliła również, że hipermarket Globus w Bałaszysze finansuje lokalną organizację „Wolontariusze Bałaszychy”, która zbiera pomoc humanitarną dla rosyjskich żołnierzy zaangażowanych w wojnę przeciwko Ukrainie. Biuro prasowe Hyperglobus nie zaprzeczyło współpracy z tą organizacją.

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