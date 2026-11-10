Komisja do Spraw Służb Specjalnych polskiego Sejmu 18 listopada rozpatrzy informacje dotyczące ataku, do którego doszło 7 listopada w Krakowie. Na zamkniętym posiedzeniu wystąpią szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz komendant główny policji, informuje RMF24.

Zamknięte posiedzenie komisji

Kwestię ataku wpisano do zaktualizowanego porządku obrad najbliższego posiedzenia komisji. Posłowie wysłuchają przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji w sprawie zdarzenia, które w porządku obrad określono jako akt terrorystyczny popełniony 7 listopada 2026 roku w Krakowie.

Atak na Rynku Głównym

Według publikacji, w sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny, po czym otworzył ogień z broni automatycznej do przechodniów. Zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Funkcjonariusze zranili i zatrzymali napastnika. Zmarł on w szpitalu w poniedziałek rano.

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W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono również ciała rodziców i siostry napastnika.

Kwestia dezinformacji

Komisja wysłucha również informacji o działaniach dezinformacyjnych w mediach społecznościowych, które mogły być organizowane lub inspirowane przez zagraniczne służby specjalne. W tej części posiedzenia mają uczestniczyć przedstawiciele ministra koordynatora służb specjalnych, a także szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

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